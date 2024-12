Catarina Furtado nunca desilude com os seus looks, principalmente os que usa nas galas em direto do programa 'The Voice Portugal', da RTP 1. Este domingo não foi exceção.

A apresentadora usou um vestido branco, estilo corpete, digno de princesa.

O tecido rendado com transparências deu um toque de sensualidade, mas sem nunca perder a elegância.

É caso para dizer que Catarina Furtado deslumbrou na primeira gala em direto do 'The Voice Portugal'.

