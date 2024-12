Catarina Furtado deixou tudo e todos de 'queixo caído' com a escolha do look para no domingo, 29 de dezembro, conduzir em direto mais uma gala do 'The Voice Portugal'.

A apresentadora, de 52 anos, exibiu as suas curvas com um vestido transparente azul escuro. A peça era comprida, até aos pés, mas o tecido 'rendilhado' permitia ver o corpo de Catarina e o body que vestia por baixo.

O visual é uma criação de um dos estilistas de eleição do rosto da RTP1, Nuno Baltazar.

