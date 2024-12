A apresentadora do programa 'The Voice Portugal' elegeu um look diferente para mais uma gala.

Catarina Furtado não tem medo de arriscar no que toca aos looks e penteados. Desta vez, a apresentadora do programa da RTP 'The Voice Portugal', surpreendeu - e agradou - os fãs ao eleger um penteado arrojado. Para apresentar a segunda gala do programa, Catarina apareceu com um cabelo do estilo 'anos 80', cheio de volume e caracóis bem definidos. No que diz respeito à roupa, a cara da estação pública opta sempre pelo criador de eleição, Nuno Baltazar. Desta vez Catarina usou um vestido com um tecido brilhante e em tons de dourado. Leia Também: Catarina Furtado: "Acho lindo continuar a acreditar no casamento"