Cuca Roseta aceitou o desafio do 'The Voice Portugal' e participou em segredo na Prova Cega Mistério. Achando que se tratava de uma participante do formato, Fernando Daniel, Sara Correia, Sónia Tavares e Nininho Vaz Maia ouviram-na, inicialmente de costas, dar voz ao tema 'Dis, Quand Reviendras-tu'.

"Eu conheço, eu sei quem é", disse imediatamente Sara Correia, virando a cadeira para confirmar a identidade desta 'participante'.

Os restantes mentores não tardaram a virar igualmente as suas cadeiras e o espanto instalou-se, não apenas por ver quem era esta concorrente mas também pelo enorme talento de Cuca ao interpretar o tema francês.

Nininho Vaz Maia mostrou-se diversas vezes de boca aberta e Sara Correia não conseguiu conter as lágrimas.

Reveja aqui este momento especial:

Siga o link

Leia Também: "Um olho no burro outro no cigano". Fernando Daniel brinca com Nininho