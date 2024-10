Fernando Daniel e Nininho Vaz Maia têm protagonizado momentos de grande animação no 'The Voice Portugal', programa no qual são jurados. Nas redes sociais foi destacado um deles, nomeadamente quando os artistas disputavam uma das concorrentes de maneira a que esta se juntasse à sua equipa.

"Ela está com um olho no burro, outro no cigano", notou Fernando Daniel, referindo-se a si mesmo como o "burro".

No final, Nininho foi quem acabou por levar a melhor. "Apesar de ter cantado com o Fernando Daniel, que era o meu sonho, vou ficar com o Nininho", disse a concorrente, para grande felicidade do cantor de 'Gosto de Ti'.

"O cigano 'tá na moda!", brincou no final.

Veja o momento:

