Fernando Daniel anunciou o sexo do bebé através da sua conta de Instagram nesta noite de quarta-feira, dia 23 de outubro, assim como o nome.

"Fernando, assim como o pai, o avô e o bisavô", lê-se na legenda da publicação, seguido de um emoji com um coração azul.

Nela, é possível ver fotografias de um livro infantil escrito para a 'mana' mais velha, com o título 'Matilde, vem aí um mano!', assim como imagens de ecografias, o som do batimento cardíaco do bebé, uma fotografia de Matilde a segurar uma T-shirt com a palavra 'Nandinho' e uma imagem da 'barriguinha' da mamã Sara Vidal.

Leia Também: Fernando Daniel anuncia primeira digressão internacional