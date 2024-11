Sara Correia protagonizou o momento mais emotivo da emissão de domingo do 'The Voice Portugal'. A mentora ficou lavada em lágrimas ao ver atuar os concorrentes David, Catarina e Diogo - que cantaram mesmo sabendo que já não tinham lugar na equipa da fadista, que precisou de os eliminar depois de ter fechado a sua lista de eleitos.

"Quem está sentado naquela cadeira, acreditem que não é mesmo nada fácil tomar decisões. Se pudesse, levava-vos aos três, mas é isto que é a música. Eu fechei a minha equipa e esta equipa veio para aqui sabendo que não ia passar", reagiu Sara, lavada em lágrimas.

"Estou aqui para tudo o que vocês precisarem, sempre. Um apoio, ajuda numa música, estou aqui para ajudar a tornarem-se artistas, porque a mim também me ajudaram. Não estou aqui sozinha, um artista não se faz sozinho. Estou com vocês", disse ainda, num discurso que está agora a emocionar as redes sociais.

Reveja aqui o momento:

