Nininho Vaz Maia foi um dos artistas a atuar na queima das fitas no Porto. O músico fez questão de manter a agenda de espetáculos, mesmo após as buscas por parte da Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação por crimes de tráfico de droga e branqueamento de capitais.

Não ficando indiferente a esta atuação, que acontece num momento particularmente difícil, Triana, mulher de Nininho, fez uma partilha no Instagram.

Como tal publicou uma fotografia do companheiro abraçado à sua equipa perante um mar de gente que foi vê-lo.

Ora veja: