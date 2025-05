A semana começa a pedir descanso. A Lua entra na fase Minguante em Aquário e forma um aspeto tenso com Úrano em Touro, indicando um período em que a nossa energia vital diminui e o ritmo precisa de abrandar. Estamos a chegar ao final de uma lunação intensa, com todas as fases da Lua em tensão com planetas poderosos. Por isso, este pode ter sido um período de emoções fortes e decisões repentinas, que exigiram mais da nossa energia, tanto no trabalho como na vida pessoal. Se houve rompimentos — algo bastante provável — este é o momento de interiorizar e processar o encerramento de mais um ciclo. Procure descansar e preparar-se para as novas energias que chegam com a lunação positiva que se aproxima em Gémeos, em união com Mercúrio e em ótimo aspeto com Plutão em Aquário e Neptuno em Carneiro.

Vénus e Marte continuam numa dança harmoniosa e caminham de mãos dadas por Carneiro e Leão, respetivamente, o que indica dias de melhoria nos relacionamentos, especialmente os amorosos, que ganham um toque extra de romance e sensualidade. Este é um período de boas notícias, energias agradáveis e uma ausência total de pressão. Aproveite esta semana leve, na qual novos e significativos relacionamentos podem começar. Se está numa relação, este é um ótimo momento para reacender a paixão, abrir espaços e criar ambientes que favoreçam o reencontro e emoções intensas. Todos estaremos mais sensuais e românticos.

No dia 20, o Sol deixa Touro e começa a sua caminhada por Gémeos, formando um excelente aspeto com Plutão em Aquário, o que indica dias de mudanças transformadoras e positivas. Estaremos mais abertos, comunicativos e com mais facilidade em fazer novas amizades. O comércio, as vendas e tudo o que envolve comunicação tende a melhorar visivelmente. Haverá mais interesse pelos estudos e leituras, e poderemos sentir uma forte necessidade de adquirir novos conhecimentos — por isso, este pode ser um bom momento para começar novos cursos. A semana torna-se mais dinâmica e intensa a partir deste dia.

Um dos eventos mais aguardados do ano acontece a 25 de maio, com a entrada de Saturno em Carneiro, depois de uma passagem difícil e extremamente emocional por Peixes. Os signos de Peixes, Virgem, Gémeos e Sagitário poderão sentir um certo alívio e uma sensação de dever cumprido. Um ciclo de provações chega ao fim — pelo menos por três meses, já que Saturno regressa a Peixes no dia 1 de setembro, e volta a Carneiro em meados de fevereiro de 2026. Nos próximos três meses, todos teremos a oportunidade de perceber o chamado de Saturno no primeiro signo do zodíaco. Estaremos mais focados na construção de uma nova identidade num mundo que muda a uma velocidade vertiginosa. Precisamos adaptar-nos às novas energias. Assim que Saturno entra em Carneiro, junta-se a Neptuno e recebe um ótimo aspeto de Plutão em Aquário — e podemos esperar um tempo de transformações realistas e definitivas sobre quem somos e o que realmente queremos para a nossa vida. Iniciamos um tempo em que é preciso reinventar-nos, por isso, abra-se às novas energias que já começaram a transformar as nossas vidas desde 2024.