A semana começa sob novas influências de Saturno, que entrou em Carneiro no domingo, dia 25, transformando o ambiente astral. Carneiro é o primeiro signo do zodíaco, e Saturno permanece em cada signo durante, aproximadamente, dois anos e meio. Com a sua saída de Peixes, encerra-se assim um ciclo de 29 anos. No dia 12 de julho, Saturno inicia o seu movimento retrógrado e permanece em Carneiro até 31 de agosto. Estará novamente nos últimos graus de Peixes entre 1 de setembro e 14 de fevereiro, altura em que volta a ingressar em Carneiro, seguindo então o seu ciclo habitual de 2,5 anos neste signo.

A presença de Saturno em Carneiro convida-nos à construção ou reconstrução de uma nova identidade, sobretudo após o período anterior em Peixes, que nos obrigou a deixar muitas coisas para trás.

Escrevi vários artigos sobre Saturno em Carneiro que pode ler neste site, e assim compreender melhor o que esperar deste novo ciclo.

Para além de Saturno em Carneiro, a semana começa também com Mercúrio em Gémeos — signo onde se encontra domiciliado — e por isso manifesta toda a sua energia de forma intensa e fluída. Na terça-feira, dia 27, é a Lua que entra em Gémeos, marcando o início de um novo ciclo lunar. Entra na fase Nova em Gémeos, em conjunção com Mercúrio e em excelente aspeto com Plutão em Aquário, bem como com Saturno e Neptuno em Carneiro.

Trata-se de uma lunação poderosa e benéfica, que carrega consigo um enorme potencial de transformação e consolidação, particularmente nos processos mentais e intelectuais, na comunicação, nos acordos, negociações, vendas, comércio, aprendizagens e pequenas deslocações. Estaremos todos mais abertos, simpáticos e comunicativos, com boas oportunidades de estabelecer novos contactos, tanto pessoais como profissionais.

A comunicação ganha destaque e profundidade, pois Plutão e Saturno exigem enraizamento e seriedade nos novos (e antigos) conhecimentos. Este é um período propício para fazer boas amizades e estabelecer ligações com pessoas que podem, de forma rápida, transformar aspetos importantes das nossas vidas.

Ao longo da semana, sentiremos novas energias a envolver as nossas rotinas, com acontecimentos que começam a orientar-nos para a construção de um novo caminho.