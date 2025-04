A semana começa sob a energia da Lua Minguante em Aquário, que chega unida a Plutão e em tensão com o Sol em Touro e com Marte em Leão, indicando dias em que o descanso se torna fundamental para todos, mas especialmente para todos que têm planetas nos primeiros graus de Touro, Escorpião, Leão e/ou Aquário. A tensão que vivemos nas últimas semanas termina e começa outra com uma “cara nova”.

Vivemos uma pressão que era interna, através da união de Saturno com Vénus e Mercúrio, na maior parte do tempo, em retrogradação. Agora a energia muda, pois a sua expressão é mais exteriorizada e não interior, e devemos estar atentos a uma forte exteriorização da agressividade. A Lua mingua e com ela mingua também a nossa energia vital, nos levando a prestar maior atenção à saúde. Em Aquário, ela nos convida a prestar atenção às questões que envolvem os nossos projetos em equipa, nossas amizades, nossa capacidade de vivermos em grupos, mas também às questões sociais e políticas que nos rodeiam. Vivemos a partir de já, dias de transformações profundas, pessoais e coletivas, que pode indicar uma mudança de rota, novos caminhos que se abrem tanto nas nossas vidas pessoais quanto na coletiva.

Vénus e Saturno continuam de mãos dadas em Peixes e recebem um ótimo aspeto de Úrano em Touro, movimentando o que estava parado. Há uma briga interior entre o velho e o novo, entre o que foi construído e novas oportunidades que se abrem. Deixamos para trás os planetas pessoais, Mercúrio, Vénus e Marte, que estiveram retrógrados desde o início do ano, trazendo atrasos nos nossos projetos e podemos agora celebrar, apesar da tensão.

A semana termina com uma intensa lunação em Touro, uma Lua Nova tensa nos primeiros graus do signo, que carrega um tenso aspeto com Marte em Leão e com Plutão em Aquário, intensificando ainda mais as densas energias que temos vivido, por pelo menos três semanas. O astral não está para amadores nem para principiantes. É preciso cautela com as nossas finanças e uma investigação profunda relacionada aos nossos valores, ao que nos sustenta, sejam emoções, seja dinheiro.

O mundo e a sociedade pedem atenção e poderemos ver com clareza que o mundo está a mudar a uma velocidade vertiginosa e que devemos nos adaptar a uma nova ordem global que começou com a entrada de Plutão em Aquário. A revolução, que foi industrial no século XIX, dá lugar à revolução tecnológica que começou entre março e junho de 2023, com o lançamento do Chatgpt, que marcou a entrada de Plutão no signo da coletividade e tecnologia. Adaptação é a palavra de ordem, pois, como dizia Darwin, não são os fortes que sobrevivem, mas os que possuem a capacidade de se adaptar. Bem vindos a um novo mundo!