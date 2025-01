A Lua Minguante marca sempre o final de um pequeno ciclo, que começou com a Lua Nova, e esta fase lunar chega para nos dar um ultimato: é tempo de concluir seja o que for, mesmo que envolva dor. Não será uma fase lunar fácil de gerir, porque a tensão com Plutão está quase sempre ligada a algum tipo de sofrimento. Felizmente, a Lua estará na fase Minguante, em que as energias começam a diminuir, o que alivia um pouco a pressão e evita um desgaste maior. Este é, portanto, um período para descansar, cuidar de nós próprios e deixar o passado onde ele pertence – no passado.

Marte em Caranguejo, finalmente, começa a movimentar-se sem a pressão de Plutão em Aquário e, apesar de ainda estar retrógrado, sentimos um agradável alívio na pressão que se fazia sentir nas últimas semanas. Marte retrógrado traz sempre algumas dúvidas e receios inconscientes em agir em direção ao que queremos conquistar. No signo de Caranguejo, que pertence ao elemento água, há uma tendência para uma grande falta de objetividade. Por isso, se for possível adiar decisões importantes e definitivas até ao dia 23 de fevereiro, seria o ideal. Caso não seja viável, tentem ser o mais racionais possível para minimizar os riscos de erro.

O Sol em Aquário afasta-se de Plutão e recebe um excelente aspeto de Júpiter em Gémeos, indicando um período de crescimento e expansão, com boa comunicação e novas oportunidades. Faremos novas amizades e teremos a oportunidade de renovar laços antigos. Este período traz um aumento de otimismo e uma fé renovada, o que pode beneficiar projetos, relacionamentos e até a nossa saúde, especialmente a saúde mental. Saímos de um estado de espírito mais sombrio para entrar numa vibração mais elevada e positiva, que pode abrir novas portas na vida de todos nós.

Vénus em Peixes aproxima-se de Neptuno e começa a receber um excelente aspeto de Marte em Caranguejo, marcando um período em que os relacionamentos pessoais, especialmente os românticos, ganham força e destaque. Este momento pode trazer oportunidades para novos relacionamentos e inícios de romances, acompanhados de uma dose extra de sensualidade, estimulando a libido de muitas pessoas. Vénus representa o nosso desejo, e Marte, a energia sexual, por isso podem esperar momentos de paixão e sensualidade intensos.

Esta será uma semana bastante movimentada e com a promessa de momentos muito agradáveis, após uma fase difícil para muitos de nós.