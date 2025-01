O mês e o ano começam sob as energias da Lua Nova que ocorreu no dia 30 de dezembro em Capricórnio, uma lunação positiva e sem tensões. No entanto, no primeiro dia de 2025, a Lua estará em Aquário, ainda na fase Nova, em conjunção com Plutão e em tensão com Marte retrógrado em Leão. Infelizmente, o Dia Mundial da Paz poderá não trazer a paz desejada, pois as energias astrológicas indicam um dia difícil, possivelmente marcado por eventos que podem afetar a coletividade.

No dia 3 de janeiro, Vénus entra em Peixes, acompanhada pela Lua, formando um aspeto que destaca o amor em sua manifestação mais profunda: o amor pela humanidade. Vénus em Peixes torna-nos mais empáticos e compassivos, mais abertos ao amor incondicional, aquele que se oferece sem imposições ou condições. Contudo, esta energia pode dificultar a imposição de limites, por isso é importante estar atento a pessoas abusivas que possam tirar partido da nossa generosidade, envolvendo-nos num jogo manipulador de dar muito e receber pouco.

O Sol, em Capricórnio até ao dia 21 de janeiro, oferece-nos uma energia prática e construtiva. Durante este período, a vida prática será enfatizada, com dinheiro e trabalho a assumirem o foco principal. Este é um excelente momento para fazer um bom planeamento do ano que se inicia, organizando prioridades e estabelecendo metas.

No dia 5, Marte retrógrado regressa a Caranguejo. Apesar de Plutão continuar a pressionar Marte, a saída do eixo Leão/Aquário trará algum alívio, com uma diminuição progressiva da intensidade que temos sentido.

No dia 13, a Lua atinge a fase Cheia em Caranguejo, unindo-se a Marte no mesmo signo e recebendo um aspeto tenso de Quíron em Carneiro. Este será um período emocionalmente intenso, com as emoções à flor da pele e dificuldade em manter a harmonia, especialmente nos relacionamentos. Será crucial manter a calma e o equilíbrio. Recomenda-se a prática de meditação diária, pelo menos três dias antes e três dias depois desta fase lunar.

No dia 19, o Sol deixa Capricórnio e entra em Aquário, unindo-se a Plutão nos primeiros graus deste signo. Qualquer planeta ou luminar que entra em Aquário ativa a energia de Plutão. Assim, os primeiros dias do Sol em Aquário poderão ser marcados por tensões emocionais. No entanto, após o dia 25, a pressão diminui, e sentiremos um alívio. Este período será caracterizado por maior abertura, sociabilidade, inventividade e criatividade.

No dia 27, Mercúrio entra em Aquário e, no dia 28, a Lua inicia um novo ciclo, entrando na fase Nova em Aquário. Esta lunação, unida a Mercúrio e Plutão, forma um ótimo aspeto com Júpiter em Gémeos, indicando um período de mudanças transformadoras e positivas, apesar da sua intensidade. Coletivamente, algo importante poderá surgir, trazendo inovações e possibilidades de mudanças sociais significativas.