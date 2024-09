As pessoas agem de maneira diferente quando se apaixonam. Algumas se entregam de cabeça à experiência, sem medo de se magoar, enquanto outras preferem ir com calma para evitar desilusões. Há também aquelas que negam o envolvimento e fogem o quanto podem desse sentimento. Com qual destas você mais se identifica? Os signos podem influenciar essas características.

Vale dizer que um signo por si só não define a maneira como uma pessoa lida com a paixão, pois existem outros pontos no mapa astral, como a posição e os aspetos da Lua, de Vénus e Marte, que ajudam a definir a expressão de sentimentos e emoções.

Signos de Fogo: Carneiro, Leão e Sagitário

Os signos de fogo são os mais objetivos, expressivos e apaixonados. Portanto, a sua maneira de expressar o que sentem é sempre intensa. Na trilogia do fogo, Carneiro é a faísca, Leão a chama e Sagitário as cinzas. Os carniceiros têm uma maneira explosiva de demonstrar a paixão, sendo movidos pelo impulso, mesmo que depois se arrependam do que disseram ou fizeram. Os leoninos são eternos apaixonados e não conseguem viver sem esse sentimento. Quando o fogo começa a diminuir, buscam maneiras de reacendê-lo, seja com um programa romântico, uma viagem a dois ou sexo. Os sagitarianos mais jovens são semelhantes aos carniceiros no que diz respeito às paixões. Com a maturidade, conseguem manter a paixão através de uma boa conversa, sexo maduro e poucas expectativas.

Signos de Terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Os signos de terra costumam ser estáveis e seguros, como o próprio elemento. Portanto, as suas paixões são mais maduras e têm uma boa dose de realidade quando o fogo começa a diminuir. Vão, com certa facilidade, passar para o estágio do relacionamento que define o amor duradouro. Touro é um signo fixo que busca estabilidade; é intenso e apaixonado, especialmente na paixão sexual. Touro apega-se sem medo, mergulha de cabeça nas paixões e faz de tudo para preservá-las. Os virginianos são mais discretos, inclusive nos sentimentos, que são sempre mostrados com muita cautela. Mesmo depois de algum tempo de relacionamento e mesmo que as paixões sejam intensas, nunca mostram totalmente o que sentem. São sempre cautelosos e reservados. Capricórnio tem fama de frio, mas, na verdade, por trás dos anéis de gelo de Saturno, seu regente, encontra-se uma pessoa totalmente entregue às paixões e dependente de amar e ser amado.

Signos de Água: Caranguejo, Escorpião e Peixes

Os signos de água são totalmente voltados para o mundo das emoções. Portanto, sentem profunda e intensamente e não conseguem, mesmo que queiram, disfarçar os seus sentimentos. Se apaixonam com muita facilidade e, mesmo com medos conscientes, mergulham de cabeça nos relacionamentos. Muitas vezes, são até irresponsáveis, pois mergulham em águas rasas e costumam magoar-se. Os caranguejos apaixonam-se com facilidade e sonham com o amor para o resto da vida, idealizando o futuro, casamento, filhos e tudo o que envolve a construção de uma família. Os escorpianos são naturalmente apaixonados e dão imensa importância ao relacionamento a dois. Discretos e fechados, costumam "perder a mão" e acabar demonstrando as suas paixões na intimidade sexual. Os piscianos entregam-se com muita facilidade às paixões e, muitas vezes, acabam por se magoar, mesmo que a vida deixe claro todos os perigos.

Signos de Ar: Gémeos, Balança e Aquário

Os signos de ar possuem uma relação mental com a vida, tornando a paixão um desafio para eles. Quando isso acontece, são discretos e costumam falar mais sobre o assunto do que propriamente demonstrar fisicamente. Não gostam de nada que os faça perder o controlo das suas emoções e não são bons nadadores em águas turbulentas. Os geminianos adoram a arte de seduzir e, quando se apaixonam, criam poemas que enviam através de mensagens e e-mails, pesquisando o terreno antes de demonstrarem o que sentem. Os nativos de Balança, apesar de serem regidos por Vénus, experienciam o amor mais conceitualmente do que através de demonstrações físicas ou emocionais. Amam estar ao lado de um parceiro para boas conversas e sedução. Os aquarianos quase nunca se apaixonam; preferem boas trocas intelectuais, exibindo a sua inteligência na arte de seduzir, mas sempre terão dificuldade em admitir paixão.