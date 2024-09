Assim, Vénus também dá um contorno à nossa identidade, define, na verdade, o que valorizamos. Muitas pessoas não têm noção dos seus valores e nem sequer conseguem admitir os seus verdadeiros desejos, especialmente se forem prisioneiras de dogmas e conceitos herdados e não devidamente avaliados. É extremamente importante definirmos um sistema de valores individuais, para a totalidade do nosso ser. Caso contrário, corremos o risco de mentir e viver uma vida que não é propriamente nossa. Sem saber o que valorizamos, não sabemos quem somos e pior: se não formos leais a nós mesmos, aos nossos valores, nunca conquistaremos uma boa autoestima.

Quando nos alinhamos com a nossa Vénus natal, ou seja, quando admitimos quais são os nossos valores e o que nos dá prazer e satisfação na vida, começamos a construir uma autoestima baseada naquilo que pensamos, sentimos e fazemos e não em valores impostos e pouco questionados, de família, religião ou sociedade.

Neste artigo, quero enfatizar a presença de Vénus no signo e alguns aspectos que pode fazer com alguns planetas, o que pode modificar a sua energia.

Vénus em Carneiro ou em aspeto com Marte

Aqui falamos de uma Vénus em signo de fogo, que normalmente faz com que as pessoas sejam extrovertidas e apaixonadas. As pessoas que nascem com Vénus em Carneiro costumam ser exuberantes, independentes e, de certa forma, autoritárias. São impulsivas e espontâneas, especialmente no amor e nos romances. Costumam apaixonar-se e nem sempre prezam pela fidelidade, pois são amantes das conquistas. Quando sentem que a conquista foi realizada, perdem o interesse e partem para outra possibilidade. Gostam de ser amadas e precisam de estímulos constantes.

Vénus em Touro

Touro é um signo de terra e regido por Vénus, e podemos dizer que uma pessoa que possui Vénus neste signo procura, acima de tudo, segurança, tanto emocional como material. São intensas e apaixonadas, mas possessivas e ciumentas, por vezes, chegam à neurose. Vénus em Touro é sensual, gosta de sexo, mas não com qualquer pessoa, é preciso algum envolvimento. Normalmente são ótimos parceiros sexuais. São muito ligadas também ao dinheiro, dado gostarem de conforto e de beleza à sua volta.

Vénus em Gémeos ou em aspeto com Mercúrio

Pessoas que nascem com Vénus em Gémeos, pertencente ao elemento ar, costumam valorizar a inteligência nos seus relacionamentos; são ágeis, leves e intelectuais. Não suportam pessoas limitadas ou lentas intelectualmente. São rápidas, amam o movimento e não suportam ficar paradas ou acomodadas. Procura mais a troca mental do que física no relacionamento afetivo e não são muito adeptas da monogamia. Questionam a fidelidade e costumam dar-se muito bem em relacionamentos abertos.

Vénus em Caranguejo ou em aspeto com a Lua

Uma pessoa que nasce com Vénus em Caranguejo é normalmente muito possessiva e conservadora na sua maneira de se relacionar, mesmo que tenha como Sol ou ascendente, um signo que não se importa com os valores sociais, como Aquário, por exemplo. Caranguejo é um signo de água, extremamente sensível e ligado às emoções. Quando uma Vénus em Caranguejo ama, é para a vida toda e sente imensa dificuldade em desapegar-se em caso de separação. Vénus em Caranguejo possui grande empatia e facilidade para cuidar, acolher e expressar afeto e amor.

Vénus em Leão ou em aspeto com o Sol

Pessoas que nascem com Vénus em Leão são exuberantes e normalmente chamam a atenção. São apaixonadas, nada discretas e amam as grandes manifestações de amor e carinho. São extrovertidas e carinhosas, cuidadoras e intensas. Gostam de dar e oferecer presentes. Habitualmente vestem-se de maneira deslumbrante e gostam de cores fortes e roupas diferentes, ou seja, gostam de se destacar. Costumam ser pessoas expressivas, com grande dificuldade em ficar sozinhas.

Vénus em Virgem

As pessoas com Vénus em Virgem são discretas e exigentes, acima de qualquer coisa. Não têm por hábito envolverem-se em relacionamentos sem sentido ou futuro e são extremamente criteriosas na escolha de um parceiro ou parceira. Nas amizades também não costumam abrir-se com facilidade, pois procuram, em qualquer relacionamento, lealdade e possibilidade de confiança. Fechadas e silenciosas, não costumam demonstrar os seus sentimentos com facilidade. Somente depois de muita confiança construída.

Vénus em Balança

Com Vénus em Balança, signo de ar e regido por ela, entramos o mundo da sedução e da conquista, Don Juan foi inspirado por ela. Pessoas que nascem com este posicionamento de Vénus são naturalmente sedutoras, apreciadas, admiradas pela sua delicadeza, beleza e capacidade de conquista natural, sem esforço. Prezam os relacionamentos, odeiam brigas, procuram a beleza e o equilíbrio em tudo e em todos com quem se relacionam. Odeiam confusão, sujidade e desequilíbrio no ambiente em que vivem.

Vénus em Escorpião ou em aspeto com Plutão

Aqui entramos no reino das profundezas e intensidades emocionais. Uma pessoa que nasce com Vénus em Escorpião é intensa e profundamente apaixonada. O seu elemento é a água e o seu regente, Plutão, o deus dos infernos. Vénus em Escorpião é sexual, ciumenta, possessiva e, ainda mais, vingativa. Demora a apaixonar-se, mas quando se apaixona, é para a vida toda e não consegue desapegar-se facilmente. Gosta de sexo e, por vezes, sufoca o companheiro ou companheira de tanto desejo. O apego é a sua maior dificuldade.

Vénus em Sagitário ou em aspeto com Júpiter

Aqui encontramos uma Vénus volúvel, agitada e aventureira. Regida pelo fogo, esta posição de Vénus traz certo desprendimento nos relacionamentos. Não gosta de controlar nem de ser controlada e questiona os relacionamentos monogâmicos, pois a sua veia aventureira traz uma forte necessidade de conquista e variedade de pessoas no amor. Esta necessidade pode ser também sexual, pois o Centauro é um ser sexual. Vénus em Sagitário não suporta, assim como Vénus em Gémeos, pessoas intelectualmente limitadas.

Vénus em Capricórnio ou em aspeto com Saturno

Vénus em Capricórnio é conservadora, acima de qualquer coisa, mas o seu conservadorismo está mais nos valores que devem reger um relacionamento, como lealdade e cumplicidade, do que na tradição de um papel assinado. Vénus em Capricórnio é leal e exige isso do seu parceiro ou parceira. Regida pelo elemento terra, Vénus em Capricórnio precisa de segurança e demora a abrir-se emocionalmente. Pode estar a arder de paixão, mas não vai demonstrar até decidir fazê-lo. Mas quando decide, o seu amor é para a vida toda.

Vénus em Aquário ou em aspeto com Urano

Aqui encontramos a Vénus mais livre e independente do zodíaco, uma Vénus que dificilmente se casa ou se permite o controlo. É uma pessoa livre, que questiona a fidelidade e os relacionamentos longos. As pessoas que nascem com este posicionamento de Vénus não costumam ser românticas, pelo contrário, são imensamente racionais e muitas vezes frias. Desprendidas de sentimentos profundos, dificilmente se apaixonam e quando isso acontece, têm dificuldade em nadar nas águas emocionais e viscerais da paixão. Fogem, como o Diabo foge da cruz.

Vénus em Peixes ou em aspeto com Neptuno

Aqui encontramos, mais uma vez, uma Vénus regida pelo elemento água, uma Vénus altamente emocional e sensível. Peixes é um signo de subjetividade e Vénus em Peixes ama indiscriminadamente, incondicionalmente e tem imensa dificuldade em demonstrar esse amor individualmente. Vénus em Peixes ama a humanidade, não um humano. Pessoas com este posicionamento de Vénus costumam dedicar-se a serviços e trabalhos sociais a ponto de se esquecerem de si mesmas.