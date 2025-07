O ator norte-americano John Goodman, de 73 anos, marcou presença na estreia do filme 'Smurfs', que decorreu no passado domingo em Los Angeles. O atista chamou a atenção pela sua forma fisica já que está visivelmente mais magro.

Goodman, conhecido por participar em filmes como 'Os Flintstones', 'O Grande Lebowski'; 'Monstros S.A.'; 'Coyote Bar' e 'A Nova Onda do Imperador', entre outros, perdeu cerca de 90 quilos.

A sua jornada de perda de peso começou em 2007, tal como avança a revista People. O ator revelou numa entrevista nessa época que o seu problema com a comida estava relacionado com a quantidade que ingeria.

"Eu estava simplesmente a comer tudo o que me aparecia", confessou.



© Getty Images

O início da sua mudança física

O seu peso máximo foi atingido em 2011 quando chegou aos 181 quilos. Depois disso veio a vontade de mudar de estilo de vida. "Queria simplesmente viver de uma forma melhor. Estás ao espelho a fazer a barba e não queres olhar para ti. Isso fica perigoso", revelou numa entrevista.

A partir daí começou a mudar os hábitos alimentares. Reduziu o número de calorias ingeridas e cortou o álcool e o açúcar. Para esta mudança teve ajuda de um nutricionista e de um personal trainer que o apoiou na parte do exercício físico. Goodman passou a fazer caminhadas diárias, musculação, elíptica e boxe. Este apoio foi dado por Mackie Shilstone, um conhecido profissional que treina várias figuras públicas e até desportistas.

Menos 90 quilos e uma nova vida

Ao aparecer na red carpet do seu novo filme, onde faz a personagem de Pai Smurf, é visível a sua felicidade. De fato azul marinho, camisa branca e sapatos castanhos, o rosto do ator aparece bem mais magro.



© Getty Images

Mas este ano não começou da melhor forma para o ator. Durante as filmagens do novo thriller com Tom Cruise, chamado 'Judy' e realizado por Alejandro González Iñárritu, John Goodman "sofreu uma lesão na anca" nos estúdios Pinewood. Após receber assistência médica, o artista foi obrigado a parar durante uns tempos para recuperar. Na altura, a imprensa revelou que no momento do acidente não se acredita que este estivesse a gravar as suas cenas. A estreia de 'Smurfs' foi o primeiro evento onde compareceu após o acidente.