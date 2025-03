John Goodman precisou de atenção médica e foi forçado a interromper as filmagens do seu novo thriller com Tom Cruise, após sofrer um acidente no Pinewood Studios.

O ator de 72 anos "sofreu uma lesão na anca" enquanto estava nas filmagens do novo filme de Alejandro González Iñárritu, cujo título provisório é 'Judy'.

Acabou por receber atendimento médico imediato, "o que levou a um breve atraso nas filmagens para lhe dar tempo de recuperar".

Um porta-voz da Warner Bros confirmou que "a produção retomará as filmagens na próxima semana após a recuperação total de John".

O estúdio, porém, recusou-se a comentar a gravidade da lesão ou como aconteceu, mas não se acredita que John estivesse a filmar as suas cenas no momento do acidente.

O The Sun foi o primeiro meio de comunicação a relatar a notícia, alegando que a pélvis e a perna do ator estavam feridas.

