Tom Cruise e Ana de Armas foram vistos este fim de semana no bairro de Soho, em Londres, onde terão passado uma noite agradável. O seu encontro, que foi testemunhado por alguns pessoas que os encontraram, desencadeou todo os tipos de rumores.

A verdade é que os atores foram jantar num dos restaurantes mais famosos da cidade e, de acordo com a People, numa data bastante significativa: 13 de fevereiro, apenas um dia antes do Dia dos Namorados. Porém, o Daily Mail afirma que o encontro ocorreu mesmo no 14 de fevereiro.

Independentemente do dia em que tenha acontecido, foi relatado que Tom Cruise, de 62 anos, e Ana de Armas, de 36, pouco se importaram por serem reconhecido pelos fãs. Cruise, inclusive, chegou a tirar fotografias com alguns, segundo a revista Hello!.

O Daily Mail, por seu turno, deu conta de que esta não seria a primeira vez que os dois marcavam um encontro num local público. Ora veja as imagens abaixo.

Leia Também: Super Bowl 2025. A mensagem de Tom Cruise sobre os Chiefs e os Eagles

Leia Também: Dez anos depois, Ana de Armas regressa à televisão com série britânica