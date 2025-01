Ana de Armas vai estrear-se numa série britânica, 10 anos depois de ter estado longe da televisão e focada no grande ecrã.

'Bananas', a nova produção da Apple TV+, é o título provisório da série. A atriz irá dividir os holofotes com Oscar Isaac.

A trama retrata "uma história que promete dar muito que falar e que será realizada pelo renomado David O. Russell, conhecido pelos sucessos 'The Bright Side of Things', 'The Fighter' ou 'American Hustle', conforme noticiado pelo Deadline.

A premissa da possível série, escrita e produzida por Carolina Paiz, é mantida em segredo, embora fontes indiquem que o título provisório se refere às chamadas 'repúblicas das bananas', um termo usado para descrever países política e economicamente instáveis ​​em áreas como a América Central.

'Bananas' marca a estreia de Ana de Armas em séries em inglês. No lado cinematográfico, ela pode ser vista em 'Ballerina', um spinoff de 'John Wick', com estreia prevista para 6 de junho de 2025.

Leia Também: Ana de Armas vista de mãos dadas com enteado do presidente de Cuba