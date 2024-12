Atriz foi fotografada com Miguel Díaz-Canel no início do mês em Madrid.

Depois das notícias sobre o novo amor de Ana de Armas, que tudo aponta para que esteja numa relação com o enteado do presidente de Cuba, o casal foi novamente visto em público. E estas novas imagens dão mais força ao falatório. De acordo com a People, Ana de Armas, de 36 anos, foi fotografada com Miguel Díaz-Canel no dia 2 de dezembro em Madrid, durante uma caminhada e em que podem ser vistos de mãos dadas. A atriz e Miguel Díaz-Canel foram vistos juntos pela primeira vez no passado mês de novembro, em Madrid, e até foram 'apanhados' a darem um beijo. A revista destaca que Ana de Armas cresceu em Cuba, mas também tem cidadania espanhola graças aos avós. Aliás, quando em 2016 conversou com a Vanity Fair e destacou que se mudou para Espanha para seguir carreira no mundo da representação. "Era a única maneira que tinha de deixar" a vida em Cuba, confidenciou na altura. Leia Também: Ana de Armas tem novo amor! Descubra quem é