Ana de Armas esteve três anos com o vice-presidente do Tinder, Paul Boukadakis. Apesar de não haver notícias sobre a separação, o casal já não é visto desde maio de 2023, aquando da festa do 35.º aniversário da atriz.

Mas parece que não demorou muito até Ana de Armas encontrar um novo amor. Atualmente, está a viver um romance com Manuel Anido Cuesta, enteado do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Prova disso, foi o facto de o casal ter sido visto a passear por Madrid, muito cúmplices, durante um jantar com um grupo de amigos.

Mais tarde, segunda a Hola!, foram novamente 'apanhados' a passear Salsa, o cão da atriz. Durante o passeio protagonizaram um momento romântico, dando um beijo apaixonado na rua.

Os rumores de que Ana de Armas e Manuel Anido Cuesta estariam juntos começaram há seis meses. Relembre-se que, entre 2020 e 2021, a atriz namorou com o ator Ben Affleck, depois de se terem conhecido nas gravações de 'Em Águas Profundas' (2022).

