Ana de Armas, de 36 anos, deslumbrou com um longo vestido em tons de bege e com padrão floral na passadeira vermelha da CinemaCon 2025, que decorreu em Las Vegas, na quinta-feira.

No evento também esteve presente Tom Cruise, de 62 anos, e a presença de ambos, apesar de não terem posado juntos, ficou em destaque da imprensa internacional.

Isto porque os atores foram vistos num jantar de Dia dos Namorados, em Londres, e depois saíram no mesmo táxi. Os rumores de que estariam a viver um romance não tardaram a chegar. No entanto, fonte disse mais tarde ao Daily Mail que as intenções de Tom estão longe de ser românticas, e que o ator estaria de olho em Ana de Armas para projetos futuros.

