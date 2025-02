Tom Cruise transmitiu uma mensagem dramática ao Kansas City Chiefs e ao Philadelphia Eagles, num um vídeo pré-gravado que foi transmitido durante a abertura do jogo, que decorreu no domingo, 9 de fevereiro.

O vídeo mostrou o ator em pé numa sala com várias telas que exibiam clipes das duas equipas de futebol ao longo da história.

"Hoje à noite, em Nova Orleães, encontramos uma missão que não acontece com muita frequência", começou por dizer. "Tudo o que este desporto viu e fez, cada estreia, cada montanha escalada, cada aparente impossível conquista".

"No entanto, há sempre outra conquista que nunca é alcançada, há sempre novos patamares à espera de serem alcançados. Entrar no desconhecido, ser o primeiro, isso traz uma pressão inacreditável", prosseguiu.

Já falando concretamente das duas equipas, Tom Cruise afirmou: "Eu olho atentamente para estes jogadores ferozes e não vejo medo ou hesitação. Eu vejo os melhores do mundo. Homens que trabalharam e dedicaram as suas vidas inteiras para o dia de hoje".

Vários vídeo da equipa de futebol americano de Kansas City foram exibidos enquanto Cruise prosseguia no seu discurso. "Quando os Chiefs entrarem em campo hoje, não vão seguir os passos de outra pessoa. Os seus corações estão determinados a ir mais longe, a voa mais alto do que qualquer outra equipa já fez. Um terceiro título consecutivo do Super Bowl - uma conquista que esta liga nunca antes viu", rematou.

Quanto aos Eagles, Cruise intitulou a equipa de "um Golias que se impõe à vontade, à velocidade, à força, a qualquer um que esteja no caminho". E acrescentou: "A missão é clara: vencer aqui e ser lembrado para sempre. O Kansas City Chiefs, o Philadelphia Eagles, um último jogo neste palco icónico para desafiar o impossível. Para sempre serem conhecidos como um campeão mundial. Bem-vindos ao Super Bowl 59".

O vídeo de Cruise foi dramático, mas não foi o feito mais ousado. Em setembro de 2024, o ator fez uma grande entrada na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris. Recorde-se que o ator fez uma grande acrobacia de paraquedismo no evento desportivo que o viu a balançar do topo do Stade de France antes de pousar no campo do estádio.

