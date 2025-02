A equipa do jogador está na final do campeonato que acontece no domingo, 9 de fevereiro.

É já este domingo, 9 de fevereiro, que acontece a final do Super Bowl que irá colocar frente a frente os Philadelphia Eagles e os Kansas City Chiefs. Travis Kelce, namorado de Taylor Swift, é um dos jogadores dos Kansas City Chiefs. A cantora acompanhou vários dos jogos da temporada, tendo sido fotografada em vários estádios para apoiar o companheiro. E, na final, não será diferente. De acordo com a People, Jason Kelce, irmão do jogador, confirmou a presença da família e dos amigos mais chegados nesta final. "Mesmo nos jogos regulares da temporada, ele tem sempre imensos amigos lá. Sempre foi assim toda a carreira", revelou o também jogador à referida publicação. De recordar que o intervalo da final do campeonato, um dos momentos mais aguardados, ficará a cargo de Kendrick Lamar.