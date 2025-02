Depois do jantar num restaurante local em Nova Orleães, cidade onde acontece a final da do campeonato de futebol americano neste domingo, 9 de fevereiro, Taylor Swift e Travis Kelce encontram-se agora em lugares distintos.

Kelce está em 'lockdown' para se preparar intensivamente para a partida que irá colocar frente a frente a equipa onde joga, os Kansas City Chiefs, e os Philadelphia Eagles.

Já Swift continua a desfrutar da cidade do Louisiana e, no sábado, 8 de fevereiro, foi vista a jantar fora com as irmãs Haim de quem é amiga de longa data.

A cantora escolheu o restaurante italiano Gianna Restaurant para jantar com a família e amigos, incluindo a 'cunhada' Kylie Kelce, revela a People.

