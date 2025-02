Usher esteve no 'The Jennifer Hudson Show', no episódio que foi para o ar esta terça-feira, dia 4 de fevereiro, e acabou por deixar um conselho a Kendrick Lamar para o Super Bowl.

De recordar que o rapper foi o escolhido para este ano atuar no intervalo do Super Bowl, concerto que no ano passado foi da responsabilidade de Usher.

"Não tive oportunidade de o encontrar e de lhe dizer, primeiro, o quanto estou feliz. Falei com todas as pessoas ao seu redor... Falei com todos os produtores, a sua equipa criativa", começou por introduzir Usher.

"O que diria é para saborear o momento, porque ficamos obcecados em tentar construir o melhor espetáculo, mas não percebemos que o que realmente importa é aproveitar", destacou.

"Pode não ser perfeito, pode não sair tudo exatamente como planeámos, mas se tivermos na nossa mente, e se estivermos presos a tentar fazer algo perfeito, não vamos ver mais nada", acrescentou.

"É perceber: 'Espera um minuto, estou aqui e tenho a oportunidade de ter este momento que não vou ter novamente, não vou voltar a ter este momento'. O meu conselho é que realmente esteja presente e espero que ele use bem o momento", realçou depois.

"Há muito que podia ser dito, há muito a ser dito sobre a origem do hip hop, há muito a ser dito sobre aquele homem (ainda jovem) e como ele tem sido uma referência incrível para o que é ser um bom artista. Só espero que ele realmente aproveite esse momento", disse ainda.

