Kendrick Lamar conseguiu conquistar o primeiro lugar no Reino Unido com o single 'Not Like Us' (o tema que tem Drake como alvo).

De acordo com a imprensa internacional, esta foi a primeira vez que o rapper e compositor americano conseguiu tal feito, e aconteceu depois da tão falada atuação no Super Bowl, no início deste mês de fevereiro.

Com 6,4 milhões de reproduções nos últimos sete dias, a música ganhou também o título de mais reproduzida no país, esta semana, como relata ainda o Daily Mail.

Mas não fica por aqui. Kendrick Lamar juntou-se a SZA e lançaram os temas 'Luther' e 'All the Stars', também cantados no Super Bowl, e estes ficaram em quarto e quinto lugar, respetivamente.

Recorde-se que o tema 'Not Like Us', que surge de uma disputa com Drake, foi lançado no ano passado e levou o artista a conquistar, este ano, vários Grammys.

Recentemente, de referir, Kendrick Lamar tornou-se no rapper mais ouvido do Spotify. O consumo da sua música no serviço de streaming teve um aumento de 175% depois de ter atuado no Super Bowl, ultrapassando assim, e ironicamente, Drake.

Kendrick Lamar prepara-se para atuar em Portugal ainda este ano, no Estádio do Restelo, em Lisboa, no dia 27 de julho.