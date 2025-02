Kendrick Lamar atuou este domingo, 9 de fevereiro, no intervalo da Super Bowl, o Halftime Show, e levou nomes bem conhecidos consigo.

O ator Samuel L. Jackson começou por fazer uma apresentação vestido de Tio Sam.

Logo de seguida, Drake surge no capô de um carro GNX, fazendo referência à capa do seu álbum mais recente.

Já com o espetáculo a começar, aparecem os dançarinos vestidos de azul, vermelho e branco, uma referência à bandeira dos Estados Unidos. Kendrick começou pro cantar 'squabble up', do disco 'GNX' (2024), seguindo-se 'Humble', do aclamado álbum 'Damn' (2017).

Kendrick Lamar no Haltime Show© TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Como convidada especial, o Halftime Show contou com a rapper SZA que apareceu toda vestida de vermelho. Os dois cantaram juntos a recente música de Kendrick, 'luther' e ainda 'All The Stars', uma colaboração dos artistas realizada para a banda sonora do filme 'Pantera Negra' (2018).

SZA no Halftime Show© Kevin Sabitus/Getty Images

Outras participações também roubaram a atenção no palco. A tenista aposentada, Serena Williams, apareceu como dançarina para o o famoso ‘diss track’ sobre Drake, 'Not Like Us'. O produtor Mustard também se juntou a Kendrick na performance.

O rapper apresentou 11 canções em menos de 13 minutos na final do campeonato de futebol americano, que teve lugar em Nova Orleães, opondo os Philadelphia Eagles aos Kansas City Chiefs.

Veja o Halftime Show completo no vídeo abaixo e clique na galeria para ver alguns dos melhores momentos da performance.

