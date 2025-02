Drake fez a primeira publicação nas redes sociais desde que Kendrick Lamar conquistou cinco Grammys numa noite só e graças ao tema 'Not Like Us'.

O músico publicou, na segunda-feira, uma fotografia em que aparece em tronco nu. Drake estava na Austrália a relaxar, como relata o Daily Mail, tendo escrito na storie: "Dia [quente] em Perth".

A fotografia chega depois de Kendrick Lamar ter conseguido cinco prémios Grammy com um tema com 'diss track' para Drake.

Ainda de acordo com o Daily Mail, enquanto que Drake ganhou um total de cinco Grammys durante os 17 anos de carreira, Kendrick Lamar somou cinco prémios numa noite só com 'Not Like Us', tendo neste momento um total de 22 troféus.

