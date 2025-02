Kendrick Lamar juntou-se a Beyoncé ao ser um dos grandes vencedores na 67.ª cerimónia de entrega dos prémios Grammy, que decorreu na noite de domingo, dia 2 de fevereiro, em Los Angeles.

'Not Like Us' deu ao rapper o troféu de Canção do Ano, sendo que o tema é dos destacados na disputa entre Kendrick Lamar e Drake (um 'beef' que já resultou em várias músicas lançadas).

De referir que este não foi o único prémio que levou para casa, tendo somado ainda os Grammys de Gravação do Ano, Melhor Performance Rap, Melhor Canção Rap e Melhor Videoclip.

No seu discurso, já em palco ao receber o Grammy de Canção do Ano (que lhe foi dado pelas mãos de Miley Cyrus), Kendrick Lamar recordou os incêndios na Califórnia, em particular nos locais do condado de Los Angeles. "[...] Este é um verdadeiro testemunho de que continuaremos a restaurar esta cidade", disse ainda.

Siga o link

Leia Também: "Irmãos imigrantes". O discurso de Shakira ao receber Melhor Álbum Latino