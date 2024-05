Kendrick Lamar lançou um novo tema, 'Not Like Us', na noite de sábado, sendo esta a terceira canção que deu a conhecer em 36 horas. A música foi partilhada na conta oficial de Lamar no YouTube e lança acusações de crimes sexuais contra a equipa de Drake, e de estes se envolverem com menores.

A nova música vem dar mais 'força' à 'guerra' entre ambos, assumindo um caminho cada vez mais pessoal.

O tema chega depois de Kendrick ter lançado as músicas 'Euphoria', '6:16 In LA' e 'Meet The Grahams' ao longo da última semana. Sendo que, em 'Meet The Grahams', o rapper alega que Drake tem uma filha 'em segredo'.

Por seu turno, Drake não tem ficado sem resposta e tem apresentado também alguns temas em que lança rumores/acusações polémicos/as contra Kendrick Lamar, como em 'Family Matters', onde alega que Lamar agrediu a mulher.

