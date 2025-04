Drake prepara-se para o julgamento contra a Universal Music Group depois de terem lançado o tema 'Not Like Us', de Kendrick Lamar - que recebeu o Grammy de Canção do Ano e é um dos destacados da disputa entre os rappers.

A People diz que teve acesso a documentos judiciais, na quarta-feira, dia 9 de abril, e que a defesa legal de Drake afirma que "ainda não discutiram sobre algum tipo de acordo".

O caso deverá ser apresentado perante um júri e a previsão é que dure três semanas, em Nova Iorque.

De recordar que 'Not Like Us' foi lançada em maio de 2024 - perante uma disputa entre os dois artistas (um 'beef' que já resultou em várias músicas lançadas). No single, Kendrick Lamar refere-se a Drake como um "pedófilo declarado" e que deveria ser "vigiado".

Este tema foi interpretado no intervalo do Super Bowl de 2025, em fevereiro. Na altura, embora a palavra "pedófilo" tenha sido omitida na atuação, Kendrick Lamar não deixou de 'provocar' ao olhar para a câmara e cantar: "Drake, ouvi dizer que gostas deles jovens."