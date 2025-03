A cerimónia dos Óscares decorreu este domingo, 2 de março, e foi apresentada por Conan O'Brien. Ao longo da mesma, o comediante não se poupou nas piadas e até fez questão de atiçar a rivalidade entre Drake e Kendrick Lamar.

"Estamos a meio da cerimónia, o que significa que é hora de Kendrick Lamar vir e chamar o Drake de pedófilo", brincou O'Brien, referindo-se ao verso da música 'Not Like Us', de Lamar, que ganhou cinco Grammys.

"Não se preocupem, eu tenho um advogado", acrescentou, aludindo aos processos de Drake contra a Universal Music Group .

Veja o momento abaixo.

A piada surgiu depois de a Associated Press informar que Drake chegou a um acordo com a IHeartMedia acerca da música 'Not Like Us' no dia 28 de fevereiro. De acordo com os documentos judiciais obtidos pela AP, a equipa jurídica do rapper confirmou: "As partes conseguiram chegar a um acordo satisfatório para ambos os lados".

Recorde-se que Drake entrou com uma ação judicial no dia 15 de janeiro contra a Universal Music Group, a editora discográfica que o representa, acusando-a de difamação por lançar e promover a música de Kendrick Lamar, 'Not Like Us'. Segundo Drake, a faixa promove "a narrativa falsa e maliciosa" de que ele é um pedófilo.