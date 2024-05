Na noite desta segunda-feira, dia 6 de maio, decorreu uma das festas mais aguardadas do ano, a Met Gala.

Como de costume, o evento decorreu no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, e este ano teve como tema para o dress code 'The Garden of Time', inspirado na história homónima de J. G. Ballard.

Tal como acontece todos os anos no que respeita aos looks escolhidos pelos convidados, houve um pouco de tudo, desde transparências, a vestidos com cauda comprida e peças em tule.

Percorra a galeria e veja alguns dos melhores visuais que passaram na última noite pela passadeira vermelha do evento.

