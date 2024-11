Tom Holland tem a sua própria maneira - inusitada - de saber se a sua namorada, Zendaya, está bem.

Numa entrevista recente com Samah Dada do Dada Eats, Tom Holland confessou: "A última coisa que pesquisei no Google foi a Zendaya".

O ator apagou as suas redes sociais em 2022, mas ainda gosta de acompanhar as notícias, então recorre ao Google para pedir ajuda.

"É mais uma coisa de ansiedade", disse. "Vou vendo se está tudo bem, certifico-me de que estamos todos bem".

Mas parece que esta forma resulta mesmo e tem a sua razão. Certa vez, Tom Holland teve de ir em auxílio de Zendaya, quando esta foi atacada por paparazzi agressivos.

Tom e Zendaya conheceram-se nas gravações da trilogia de 'Homem-Aranha', filme no qual fizeram par romântico. Os dois são muito discretos quanto ao seu namoro, mas sabe-se que estão juntos pelo menos desde 2021. Esta é uma das raras ocasiões em que ele falou sobre o relacionamento.

