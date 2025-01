Tom Holland é um dos atores de Hollywood mais aclamados da sua geração, mas isso não quer dizer que este não queira dar uma pausa na carreira.

Numa reveladora entrevista à 'Men's Health', o artista falou sobre o desejo de ser pai com a namorada, Zendaya, e dos planos para o futuro.

"Quando eu tiver filhos não me vão ver em mais filmes. Vou-me focar no golfe e no papel de pai. Vou desaparecer da face da terra", revelou.

Tom e Zendaya estão juntos desde 2021 e vivem em Londres.

