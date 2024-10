Um dos casais mais famosos de Hollywood, Zendaya e Tom Holland, viveram momentos de 'tensão'.

Tudo aconteceu no evento de lançamento do novo negócio do ator- uma marca de cervejas sem álcool - no percurso entre o carro e o estabelecimento onde iam entrar.

Ao saírem do veículo, a atriz foi 'apanhada' pelos fotógrafos, enquanto Tom continuou a andar. Quando se apercebeu que a companheira tinha ficado para trás, o artista deu meia volta e foi buscá-la.

Veja o vídeo do momento.