Zendaya esteve ao lado do namorado Tom Holland no lançamento do novo empreendimento do ator, uma nova cerveja sem álcool, BERO.

O evento decorreu na noite de quinta-feira, dia 24 de outubro, em Nova Iorque e o casal escolheu para a ocasião um look a 'combinar'.

Zendaya deslumbrou com um vestido bordô de couro enquanto o companheiro usou uma camisola do mesmo tom e calças escuras.

Veja na galeria as imagens do casal na chegada ao local do evento.

