Alexis Ohanian, marido de Serena Williams, reagiu ao espetáculo do intervalo do Super Bowl, que este ano foi protagonizado por Kendrick Lamar.

A ex-tenista, que namorou durante pouco tempo com Drake, apareceu durante o espetáculo, ainda que por breves momentos, numa altura em que se ouvia a música que 'Not Like Us' - canção que recebeu Grammys e com 'diss track' para Drake.

Alexis Ohanian considerou "fantástico" o espetáculo do intervalo do Super Bowl com Knedrick, como se pode ler numa publicação que fez no X.