Cristina Ferreira encontra-se esta semana de férias. Depois de ter estado duas semanas sozinha na condução do programa 'Dois às 10', da TVI, devido ao período de descanso de Cláudio Ramos - com quem faz dupla no programa das manhãs -, a comunicadora deu início à sua pausa de verão.

Ausente do pequeno ecrã, Cristina Ferreira mantém-se ativa nas redes sociais. Esta segunda-feira, 28 de julho, partilhou fotografias alusivas aos dias de descanso.

As imagens variam entre atuais, antigas e inspirações que tem guardado no telemóvel, já que, segundo a própria, as férias são para si período de inspiração.

"Coisas que me inspiram. O período de férias é sempre de criatividade para mim. Um figo a nascer, um livro, uma paisagem, um restaurante, a beleza do empratamento, o céu laranja, uma pele bonita, umas unhas que nunca faço, sapatos. Tudo pode ser fonte de inspiração. E somos mesmo o que pensamos (façam scroll para perceber)

E a vocês? O que vos inspira?", declarou na partilha.

Entre as fotografias encontramos uma imagem de um restaurante que foi captada no fim de semana de 19 e 20 de julho, durante a escapadinha que Cristina Ferreira e o namorado, João Monteiro, fizeram ao algarve. A mesma fotografia está presente numa publicação que o treinador de ténis fez há uma semana na sua conta oficial de Instagram.

Contudo, há imagens de praias e passagens neste álbum da apresentadora que podem mesmo ser referentes ao local onde atualmente se encontra de férias.



© Reprodução Instagram - Cristina Ferreira

Casamento com João Monteiro para breve?

Cristina Ferreira, de 47 anos, nunca escondeu que tem o sonho de casar-se. A comunicadora sonha há muito com o dia em que vai vestir-se de noiva e celebrar o amor com uma grande festa.

João Monteiro, de 31 anos, com que namora há um ano e meio, pode mesmo ser o par perfeito para concretizar este plano. A faltar está apenas o pedido de casamento.

"Já disse que quero [casar-me], mas também já disse que tem de haver pedido", disse em direto numa emissão do 'Dois às 10' de janeiro deste ano.

"O anel pode ser uma porcaria qualquer. Se for um anel bom, até tenho medo de o usar, de o perder. 50 euros, chega", referiu ainda na altura, dando conta de que terá de ser o namorado a ajoelhar-se e fazer o pedido uma vez que não quer ser ela a ter a iniciativa de o fazer.

Entre as fotografias que ontem partilhou, a estrela das manhãs da TVI mostrou a imagem de um bolo de casamento. A imagem não passou despercebida ao olhar atento dos seguidores e levantou nos comentários da partilha o rumor de que Cristina poderá mesmo estar a procurar inspiração para preparar o casamento. Será?



© Reprodução Instagram - Cristina Ferreira

As calças que (quase) esgotaram em menos de 24 horas

Ainda durante as férias, Cristina Ferreira lançou novidades no seu site - Daily Cristina. Entre as novas peças destacam-se umas calças de ganga que quase esgotaram em menos de 24 horas.

"Estas calças são as célebres mum jeans, com elastano e perfeitas para todos os dias. Esgotámos duas referências em menos de 24 horas", enalteceu a comunicadora, dando conta de que dois tamanhos da peça já não estão disponíveis.

A calças de ganga escura custam 49.95 euros e estão agora disponíveis no site do XS ao M.



© Reprodução Instagram - Cristina Ferreira

Eis abaixo a publicação completa de Cristina Ferreira sobre os primeiros dias de férias:

