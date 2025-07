Cristina Ferreira passou um (romântico) fim de semana a sul do país. A cara da TVI partilhou nas redes sociais que esteve no Algarve com o seu namorado João Monteiro.

Para além de mostrar os restaurantes a que foi, Cristina revelou ainda que a parceria na vida com o tenista também se estende aos treinos e à prática de exercício físico.

"Faço caminhadas há muitos anos. A dois o percurso é mais bonito", escreveu a colega de Cláudio Ramos na legenda de uma imagem onde é possível ver a sombra dos dois a caminhar.



© Instagram - Cristina Ferreira

Mais à frente na galeria de imagens que a apresentadora de 'Dois às 10' partilhou, podemos ver que o casal foi também ao ginásio. "A treinar com mais intensidade", escreveu na legenda de uma imagem dos dois rodeados de aparelhos de ginásio.



© Instagram - Cristina Ferreira

Há outro detalhe que também chama a atenção. O hotel onde ficou hospedada mandou bordar as iniciais do casal nas almofadas da cama. "Mimos que fazem a diferença", escreveu Cristina na legenda da foto.



© Instagram - Cristina Ferreira

Cristina Ferreira tem cada vez mais aderido à prática de exercício físico. A apresentadora está focada em ter um estilo de vida mais saudável e vai mostrando aos seguidores a alimentação e os treinos que tem feito. O namorado João Monteiro tem sido um grande parceiro de desporto e os dois até têm feito pilates juntos.

Cristina Ferreira e João Monteiro: Um amor que vai de 'vento em popa'

Cristina Ferreira, de 47 anos de idade e João Monteiro, de 31, vivem um romance desde o fim de 2023. Os dois conheceram-se nos bastidores de 'Big Brother', em 2023, onde o ex-tenista ia apoiar Francisco Monteiro, seu irmão e concorrente do reality show.

Em janeiro de 2024 a relação foi assumida publicamente, depois de vários rumores avançados pela imprensa. Os dois partilharam uma romântica foto numa viagem às Maldivas e confirmaram as especulações. Segundo algumas pessoas mais próximas, o facto de o ex-tenista ser uma pessoa reservada e discreta fez com que Cristina se encantasse cada vez mais com ele.

Juntos há mais de um ano, o 'casalinho' aproveita sempre o tempo livre para viajar pelo mundo. A mais recente escapadinha dos dois foi o Japão mas juntos já foram também à Índia, Tanzânia, Brasil, Marrocos e Inglaterra.