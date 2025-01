Como já realçou em várias ocasiões, um dos sonhos de Cristina Ferreira é casar. Estando apenas à espera do pedido oficial - neste caso do atual namorado, João Monteiro - a apresentadora vai-se inspirando nas noivas mais famosas do mundo.

Ainda esta quinta-feira, dia 23, a Cristina realçou nas stories da sua conta de Instagram uma imagem do casamento de Melania Trump com Donald Trump.

"Nunca tinha visto a Melania noiva", confidenciou a comunicadora.

Ora veja:



© Instagram - Cristina Ferreira

Recorde-se que Melania e Donald Trump estão casados há 20 anos.