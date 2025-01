Demi Lovato e Gracie Abrams têm criticado a Meta, empresa controladora do Instagram, por aparentemente atrapalhar os seus esforços para deixar de seguir o presidente Donald Trump e o vice-presidente JD Vance na rede social.

Gracie Abrams partilhou uma história na terça-feira, 21 de janeiro, um dia pós a tomada de posse dos políticos, no qual escreveu: "Tive de deixar de os seguir três vezes hoje porque a Meta voltava a seguir automaticamente as contas".

"Que curioso!", acrescentou. "Tive de os bloquear para ter a certeza de que não estou nem perto disso. Partilho esta mensagem para o caso de estar a acontecer o mesmo com a tua conta de Instagram".

Publicação de Gracie Abrams© Instagram

Por sua vez, a atriz de 'Camp Rock', Demi Lovato, também se manifestou na terça-feira, publicando uma captura de ecrã do perfil de Vance na sua própria história. Lovato escreveu: "Eu deixei de seguir este homem duas vezes hoje. A Meta está cada vez mais duvidosa".

Publicação de Demi Lovato© Instagram

Andy Stone, funcionário da Meta, partilhou no Threads uma declaração, negando que alguém tenha sido "obrigado a seguir automaticamente qualquer uma das contas oficiais do Facebook ou Instagram do presidente, vice-presidente ou da primeira-dama".

Publicação Andy Stone© Instagram

