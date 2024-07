"Não acredito que isto venha de um potencial vice-presidente dos Estados Unidos", sublinhou Aniston no seu Instagram, onde também publicou uma captura de ecrã do agora candidato presidencial durante a entrevista realizada por Tucker Carlson para a Fox.

A entrevista de 2021 tornou-se agora viral após o senador de Ohio ter sido escolhido como companheiro de corrida de Donald Trump para as eleições de novembro

"Rezo para que a sua filha tenha a sorte de ter os seus próprios filhos um dia. Espero que ela não tenha de recorrer à fertilização in vitro como segunda opção, porque também se está a tentar tirar-lhe isso", realçou a atriz.

Aniston, que foi casada com Brad Pitt entre 2015-2017 e não tem filhos, tem estado sob constante escrutínio dos 'media' com rumores de gravidez. Quando o seu casamento com Pitt terminou especulou-se que era porque não queria ter filhos.

Em entrevista à Allure em 2023, a atriz revelou que os comentários a magoaram e que a realidade é que fez tratamento de fertilidade para realizar o seu desejo de ser mãe, o que não conseguiu.

JD Vance indicou na entrevista à Fox que os EUA eram governados pelos democratas, a quem se referiu como "um bando de solteironas sem filhos e amantes de gatos, que têm vidas amargas e tomaram decisões miseráveis, por isso querem o resto do país também seja miserável".

O senador colocou a vice-presidente e candidata presidencial Kamala Harris, a congressista Alejandra Ocasio Cortez e o secretário dos Transportes Pete Buttigieg, que é homossexual, neste grupo.

Harris é madrasta de dois adolescentes, casada com o advogado Douglas Emhoff, com quem se casou em 2014.

As declarações misóginas e homofóbicas de Vance na referida entrevista provocaram também reações da ex-secretária de Estado Hillary Clinton e da atriz Whoopi Goldberg.

Goldberg dirigiu-se a Vance durante o programa The View para lhe dizer que "há pessoas que optaram por não ter filhos por qualquer motivo. Há pessoas que querem ter filhos e não podem. Como se atreve?".

A atriz terminou os seus comentários ao político pedindo-lhe que olhasse para a história para ver que figuras políticas também não tiveram filhos, mas ainda assim tiveram um impacto duradouro na política norte-americana, segundo a revista Entertainment.

A ex-secretária de Estado Hillary Clinton utilizou, por sua vez, um tom sarcástico na sua conta na rede social X para criticar Vance pelos seus comentários: "Que tipo normal e simpático que certamente não odeia que as mulheres tenham liberdade".

