Jennifer Aniston recorreu às redes sociais para comentar as declarações polémicas de JD Vance, republicano que Donald Trump escolheu para ser o seu vice-presidente caso ganhe a corrida à Casa Branca.

"Eu não consigo acreditar que estou a ouvir isto de um potencial vice-presidente dos Estados Unidos", escreveu a atriz nas suas stories no Instagram, onde partilhou um vídeo que data de 2021, mas se tornou novamente viral agora.

"Sr. Vance, espero que a sua filha seja sortuda o suficiente para poder gerar filhos apenas por si. Espero que não tenha de fazer tratamentos de fertilidade como 2.ª opção, já que isso é algo que também lhe quer retirar", rematou.

Em causa estão declarações de JD Vance, que criticou democratas sem filhos biológicos, incluindo a atual 'vice' - e mais provável adversária de Trump - Kamala Harris.

Num programa, JD Vance referiu que Harris e outros destes democratas eram "senhoras com gatos" que tinha "vidas miseráveis" por isso. Vance apontou ainda que "tal como as escolhas miseráveis que fizeram na suas vidas, também queriam fazer o resto do país miserável".

Aniston já falou algumas vezes sobre o assunto, e, apesar de manter a sua vida privada, a atriz contou que se submeteu a alguns tratamentos de fertilidade, nunca tendo conseguido ter filhos.