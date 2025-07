Gerard Piqué partilhou fotos ao lado de Clara Chía durante uma viagem pelos Estados Unidos.

O ex-futebolista foi visitar o estado do Arizona e fez questão de mostrar que está feliz com a namorada, contrariando os rumores que davam conta que os dois estariam separados.

De acordo com a imprensa internacional, o futebolista mora agora no país para estar mais perto dos filhos já que Shakira, a mãe de Milan e Sasha, está a fazer uma tour pela América.

Mas o que chamou também a atenção, para além das imagens de Piqué e Clara a trocarem um beijnho e a posarem para uma outra foto, foram os comentários na publicação.

É que, perante esta demonstração de amor, os fãs de Shakira não perdoaram e deixaram inúmeras críticas na publicação.

"Sempre que a popularidade dele cai, ele partilha algo com ela. Graças a Deus por libertar a Shaky!"; "Clara - mente (trocadilho utilizado por Shakira numa das músicas) será sempre a outra"; "Tem que partilhar fotos para provar que está feliz quando sabemos que não está" e ainda "A Shakira é mais bonita", escreveram alguns seguidores, para além de terem também partilhado vários 'GIFs' de Shakira em poses e danças sensuais.

Gerard Piqué e Clara Chía - Um romance marcado pela traição e polémica

Piqué e Shakira sempre foram uma casal querido pelos fãs. Os dois conheceram-se durante a gravação do videoclipe da música 'Waka Waka (This Time for Africa)', o tema oficial do Mundial de futebol de 2010. Em março de 2011 assumiram a relação e tiveram dois filhos: Milan, de 12 anos, e Sasha, de dez anos.

Mas em 2022 rebentou um escândalo. A notícia da separação foi tornada pública com muitos rumores de traição por parte do jogador de futebol. Até se especulou que Shakira descobriu da traição do companheiro porque percebeu que a sua compota preferida tinha sido consumida e o companheiro não gostava da mesma, indicando que outra pessoa tinha estado em sua casa, o que acabou por ser desmentido pela artista numa entrevista.

A 12 de janeiro de 2023, a cantora 'vinga-se' da traição do ex-companheiro com Clara Chía e lança uma música cheia de 'farpas' para ele e para a namorada, que, entretanto, Piqué assumiu.