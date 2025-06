O relacionamento de Gerard Piqué e Clara Chía segue de 'vento em popa'. Segundo revelaram fontes à revista Vanitatis, o antigo jogador de futebol continua "profundamente apaixonado" pela companheira, que o tem apoiado em todas as suas aventuras empresariais.

Destaca a revista que os negócios de Piqué também correm bem, pelo que este teria apenas motivos para sorrir. Contudo, há um senão no meio disto tudo: Shakira.

Segundo a publicação é a cantora colombiana quem "manda na vida" de Piqué e "determina a sua agenda", de maneira a que este tenha possibilidade de ver os dois filhos. A situação tornou-se anda mais complicada quando Shakira decidiu deixar Espanha e ir viver com os dois filhos para os Estados Unidos.

"Ele poderia ter recusado, ter-se oposto, pedido ao juiz para ficar com a família dele", realçou a fonte em questão, no entanto, Piqué preferiu que fosse a ex-companheira a ficar com as crianças, sabendo que, inevitavelmente, isto significaria que as veria menos vezes.

Quem mais sofre com este acordo? Os avós

A revista Vanitatis realça ainda que Piqué não foi o único afetado com a partida dos filhos para Miami (onde vivem com Shakira). Também os pais, Montse e Joan, lamentam o afastamento dos netos, com quem tinham "uma relação muito próxima".

São cada vez mais raros os momentos que passam com Milan, de 12 anos, e Sasha, de 10. A última vez que se encontraram com os rapazes foi este mês - após muito tempo - e a despedida foi dolorosa.

Clara Chía não conhece os filhos de Piqué

É ainda referido que, recentemente, Piqué terá organizado um jantar em família - filhos incluídos - mas excluído a namorada.

Segundo a publicação, para Shakira foi ela a causadora da polémica separação, por isso, exigiu que não conhecesse Sasha ou Milan.

Ainda se lembra do polémico rompimento?

Shakira anunciou a separação de Gerard Piqué, com quem mantinha uma relação há 11 anos, em junho de 2022. O assunto fez correr muita tinta na imprensa cor-de-rosa com vários meios a noticiar que a cantora terá descoberto que Piqué a traía com Clara Chía nesse mesmo verão.

Na altura chegou a dizer-se (facto não comprovado) que Shakira teria descoberto a traição através de um frasco de compota. Ao vê-lo mais vazio, após uma viagem de trabalho, percebeu que mais alguém tinha estado em sua casa - até porque ela era a única que gostava daquela compota.

Entretanto, já em 2023, Shakira lançou o tema 'Bzrp Music Session vol.53', sucesso no qual ataca Gerard Piqué e Clara Chía e que conta com mais de 800 milhões de visualizações só no YouTube.

Siga o link

Após a separação, a artista tem-se dedicado sobretudo à sua carreira. Em abril do ano passado, o tabloide britânico Daily Mail noticiou que Shakira estaria a viver um amor com o ator Lucien Laviscount, conhecido pela participação na série 'Emily em Paris', na qual deu vida à personagem Alfie. A relação, no entanto, preocupou as pessoas próximas da cantora, que consideraram que Laviscount estaria "a tentar usar Shakira para ganhar mais fama".