Ivanka Trump usou uma recriação do vestido icónico da Givenchy usado por Audrey Hepburn no filme 'Sabrina', em 1954, para o baile presidencial na tomada de posse do pai, Donald Trump.

A escolha da filha do novo presidente dos EUA, que completou o look com luvas pretas até ao cotovelo e um colar de diamantes, foi muito comentada, sobretudo pelas diferenças políticas entre as duas mulheres.

"Não é de espantar que crescendo numa família que conhecia bem o nome da nossa mãe, tenha escolhido inspirar-se nela, pela referência que é de elegância e classe, numa ocasião como esta - a tomada de posse, e o 32.º aniversário da morte da nossa mãe e, por ser o dia de Martin Luther King. Que cocktail", revelou Sean Hepburn Ferrer, filho da atriz, ao Daily Mail.

Sean comentou ainda que Donald Trump e a ex-mulher Marla Ann Maples fizeram parte do Conselho Consultivo do Audrey Hepburn Children's Fund, no início dos anos 1990.

"Ao longo dos últimos 71 anos, o seu legado cresceu e tornou-se transgeracional e internacional. A sua elegância, que nasce da sua beleza interior e de espírito, é, muitas vezes, um ponto de referência para tantas celebridades, atrizes e modelos nos dias de hoje", acrescentou o filho de Audrey Hepburn à mesma publicação.

"A minha mãe [que foi embaixadora da UNICEF] lutou pelas crianças desfavorecidas por todo o mundo, independentemente do ambiente ideológico em que nasceram", referiu ainda, acrescentando que a sua visão ia mais ao encontro de Marianne Budde, a bispa que pediu "misericórdia" a Trump, durante a missa da tomada de posse do presidente.

