Catarina Maia, animadora de rádio da Mega Hits, partilhou um sentido desabafo sobre o luto, já que perdeu o pai no início deste ano.

Ao mostrar uma foto do progenitor em criança, Catarina refletiu sobre o facto deste assunto ser pouco falado à sua volta.

"Acho que se fala pouco do processo do luto. E não acho que seja tabu. Acho só que é por ser duro de se falar sobre, difícil até de expressar e uma sensação muito única em cada um, ainda que com parecenças comuns.

É uma dor tão pessoal que muitas das vezes nem queremos partilhar porque a sensação de solidão se torna maior quando nos sentimos incompreendidos (ainda que não o estejamos a ser). É por si só uma esquizofrenia de sensações incompreensíveis até por quem o sente.

Uma das maiores dores que fica, e desta nunca tinha ouvido falar, é a dor de saber que o meu pai nunca mais vai ter oportunidade de viver, de viajar, de conhecer. De dar um mergulho com a força toda no mar, de saborear uma boa refeição, de dar mais um passeio de mota como tanto gostava, de reparar um motor só porque sim, de ter os seus pequenos prazeres da vida.

Sempre que agora tenho um, lembro-me dele. Dói profundamente saber que repentinamente lhe foi retirada a oportunidade de querer mais, de viver mais. Encontrei umas fotos antigas e ainda que me doa saber que o Arlindo cheio de sonhos não terá mais oportunidade de cá aproveitar, sei que enquanto cá esteve fez por não desperdiçar nada.

Também me aqueceu o coração pensar em como o meu pai foi também uma criança cheia de sonhos que se foram concretizando a custo de esforço e dedicação. Tenho muito dele e sentir-me-ei, para sempre, uma sortuda por isso", concluiu Catarina Maia.

Nos comentários da publicação, a animadora de rádio recebeu o apoio e carinho de vários seguidores. Filipa Galrão, da rádio comercial, fez questão de deixar umas palavras à colega de profissão.

"Eu acho que é tabu, sim. Não o ensinamos aos nossos filhos, não nos queremos lembrar dele. Mas vejo-te a ti, Catarina, com a tua plataforma que chega a tanta gente, a tratar disso mesmo. A fazeres o teu luto ao falar dele. A homenageares ao teu pai ao mesmo tempo que refletes sobre a profundidade da perda e o verdadeiro sentido da vida. Isso é quebrar o tabu e fazer o luto. Obrigada por seres voz. O teu pai vai sempre existir enquanto te lembrares dele", escreveu Filipa.