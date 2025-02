Catarina Maia, radialista da Mega Hits, está a viver uma fase complicada.

A jovem perdeu recentemente o pai, tal como fez questão de anunciar nas redes sociais na passada quinta-feira ao confessar que vai "sentir muita falta do seu herói".

Esta sexta-feira, Catarina fez questão de mencionar uma vez mais esta pessoa tão especial.

"Encontrei esta foto e acho que é assim que a partir de agora me sentirei a viver. Com o meu pai, docemente, a olhar por nós e a guiar-nos, com o olhar bonito que sempre o caracterizou", escreveu a radialista numa foto onde aparece com a família.



© Instagram - Catarina Maia

Leia Também: Catarina Maia, da Mega Hits, vive fase delicada após morte do pai